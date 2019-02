BAS steelt de drie punten bij Zalk

Zalk had zeventig minuten lang het betere van het spel en kreeg ook de grootste kansen. Aart Schreuder kwam een aantal keer dicht in de buurt en het lukte hem zelfs een keer om te scoren. Volgens de spits een glaszuivere goal, maar de scheidsrechter en zijn assistent zagen buitenspel.

BAS zette daar alleen een schot op de paal van Jesper Claassen tegenover en ook in de tweede helft bleef Zalk bovenliggend. De kansen gingen echter niet binnen en dan weet je het wel: dan gaan ze aan de andere kant vallen. Ook in Zalk was dat het geval.