Basteom is niet opgewassen tegen Dinxperlo

Het inhaalduel werd niet in Steenderen, maar in Dinxperlo gespeeld. In de komende wedstrijd tussen beide ploegen is het dan andersom. Besselink vond dit prima. Hij zag wel dat zijn team slecht begon aan de wedstrijd. ,,Het is een doordeweekse avond en iedereen moet van ver komen. Het is ver rijden, vijfenveertig minuten, en we waren aan de late kant. We stonden nog niet goed en na twee minuten stonden we al met 0-1 achter.”