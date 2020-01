Basteom onderuit na spektakelstuk

Na de thee kwam AD’69 al binnen de minuut op 2-3. De vreugde was echter van korte duur, want Heitköning reageerde weer een minuut later zeer attent op een diepe bal en tilde het leer over de AD-keeper (3-3). Na een uur spelen kwam Basteom weer op achterstand. De ploeg van trainer Theo Besselink ging weer op jacht na de gelijkmaker, maar moest hierdoor veel ruimte weggeven. De gasten wisten hier echter niet van te profiteren. Vlak voor tijd leek Hartjes de fusieclub toch aan een punt te helpen toen hij de gelijkmaker binnen schoof (4-4), maar in blessuretijd ging het toch nog helemaal mis. Keeper Nijkamp moest een korte terugspeelbal onschadelijk maken, maar vloerde daarbij een Aaltense speler. Nijkamp werd op zijn tweede gele kaart getrakteerd en kon inrukken. Omdat trainer Besselink al drie keer had gewisseld, moest er een veldspeler op doel staan. Aanvaller Danny van Welsem viel deze twijfelachtige eer te beurt. De vrije trap ging vervolgens onder Van Welsem door in het netje, waardoor Basteom alsnog puntloos het veld verliet (4-5).