Batavia’90 blijft inkopen doen, ook Knippenberg terug in Lelystad

Batavia kondigde woensdag de komst van Marc Goosen aan en meldde bij dat bericht dat de selectie rond was. Een paar uur later volgde echter het bericht omtrent de overgang van Scott van Diggelen naar Lelystad en donderdagochtend volgde er wederom nieuws. Marthijn Knippenberg keert terug in de polder, daar waar hij eerder al actief was voor Lelystad’67. De verdediger komt, net als Van Diggelen, over van de amateurs van Ajax.