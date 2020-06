Batavia’90 completeert selectie met doelmannen Goosen en Van Diggelen

TRAINERSCARROUSEL ‘Boer zoekt club’ en dat is trainer Harold Sneller in Oeken wel gelukt

31 mei De club en trainer Sneller (45) maakten de samenwerking bekend in een clip die lijkt op het NPO-programma Boer Zoekt Vrouw. In ‘Boer Zoekt Club’ laat Sneller merken waarom hij zo ‘verliefd’ is geworden op Oeken.