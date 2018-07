Batavia'90 droomt van de bouw van een stadionnetje

Batavia’90 groeit uit haar jasje. Na de komst van voorzitter Marco Knippenberg steeg het ledenaantal van 120 naar 800 en daarom moest de club overgaan tot een ledenstop. Op de huidige locatie op de Doggersbank ontstaan verkeersproblemen, waardoor de buurt last heeft van de voetbalvereniging. ,,De gemeente heeft gevraagd of wij willen verhuizen en nu zijn we druk bezig om gestalte te geven aan een nieuw complex. Daar zijn bepaalde ideeën over.”

Ambiance

Het meest concrete idee is om een stadion-effect te creëren. Met in het midden uiteraard een voetbalveld, en daar omheen bedrijven en instanties. Het moet herrijzen aan de zuidzijde van de stad, bij woonboulevard Palazzo. ,,Dat is hemelsbreed drie-, vierhonderdmeter verderop, dus we behouden onze wijkfunctie. Je moet denken aan een PEC Zwolle-stadionnetje, die ambiance willen we creëren. Er ontstaat een multifunctioneel gebiedje, want je kunt in de zomer ook popconcerten houden. De gemeente is positief”, vertelt Knippenberg.

Er moet nog wel wat gebeuren om het plan realiteit te laten worden. De gemeente heeft de bal volledig bij Batavia gelegd. De club is in gesprek met ondernemers en wil een stichting op poten zetten. Knippenberg: ,,De stichting moet bijvoorbeeld de grond aankopen, zodat we verder kunnen. Daarnaast zijn we bezig met een casino, komt er een fysiotherapeut en praten we met andere ondernemers.”

Fusie?

Zo’n stadionnetje is mooi. Maar in de derde klasse hoort zo’n complex niet thuis. Het is ook niet het niveau waarop Batavia actief wil zijn, de club heeft nog altijd grote sportieve ambities. In 2015 repte Knippenberg over de topklasse, nu over de hoofdklasse. ,,We zijn vorig seizoen net niet gepromoveerd, maar we willen door. In snel tempo naar de hoofdklasse, dat is het doel. We komen in deze stad niet verder dan de tweede klasse en dat is te zot voor woorden.”

Wat dat betreft heeft Knippenberg nog een wens: verzamelde krachten. Er zijn al wat voorzichtige gesprekken gevoerd. ,,Met Unicum, we hebben wat aan elkaar gesnuffeld. Ik zou het toejuichen als de krachten worden gebundeld”, roept Knippenberg, die evenwel amper bijval krijgt uit Unicum-hoek. ,,We hebben Knippenberg aangehoord, maar ik zie dat de komende jaren niet gebeuren. Als het zover komt, dan nog eerder met Lelystad’67”, reageert Unicum-preses Willem Schoonheim.