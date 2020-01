Batavia'90 en Unicum houden punt over aan enerverende stadsderby

Het vuurwerk bij de opkomst van de spelers is al enorm en gedurende de wedstrijd klinkt er hier en daar nog een knal. Scheidsrechter Maarten Spoon is er scherp op en deelt twee waarschuwingen uit. Bij de derde keer, zo’n drie minuten voor het einde, is hij het zat en stuurt beide ploegen even naar de kleedkamer. Een afkoelingsperiode, om daarna het restant van de wedstrijd zonder vuurwerk af te werken.

De stand is op dat moment 1-1. Batavia’90 komt in de eerste helft snel op voorsprong door een rake kopbal van Pim Herrewijn, maar daarna kan de koploper niet doorpakken. Het laat Unicum terug in de wedstrijd komen en daardoor is het nog voor de rust weer gelijk. Een eigen inzet valt net over de doellijn, zo ziet de assistent-scheidsrechter dat tenminste.