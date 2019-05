Batavia’90 lokt drie nieuwelingen naar Doggersbank

Doufikar is een bekende van de club. De aanvaller (23) vertrok vorig jaar naar stadgenoot Lelystad’67, maar keert na een weinig succesvol seizoen terug. Pauw (24) is eveneens aanvaller en komt over van VVSB. Vorig seizoen scoorde hij viermaal voor de tweededivisionist, dit jaar vond hij het net nog niet. Pauw speelde ook voor FC Lisse in de topklasse.