Batavia’90 maakt verwachtingen waar tegen OVC’85

De ploeg uit Lelystad begon flitsend aan het nacompetitieduel. Via goals van Mohammed Hammouchi en Wahid Shimeri stond de ploeg binnen tien minuten op 2-0. OVC vocht zich terug in de wedstrijd en maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer. Daadwerkelijk in de problemen kwam de ploeg uit Lelystad niet. Hammouchi maakte aan alle onzekerheid een eind door vanaf elf meter de 3-1 te scoren. Volgende week zaterdag speelt Batavia op eigen veld tegen VVOP.