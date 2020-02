Batavia'90 pakt uit met kwartet nieuwelingen: Merraki, Doufikar, Troost en Van Essen

Merraki (26) heeft een bonte loopbaan achter de rug. Hij komt op de opleiding van Almere City FC, en speelde daarna bij Lelystad'67, VVOG, Go Ahead Kampen, weer VVOG, IJsselmeervogels, ONS Sneek en weer Go Ahead Kampen. Hoogtepunt in zijn carrière was de periode bij IJsselmeervogels in de tweede seizoen (8 duels, 2 doelpunten in het seizoen 2017/2018).