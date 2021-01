Batavia’90 slaat flinke slag met vijftal nieuwelingen

De eerste nieuweling die vrijdag werd aangekondigd was Mohammed al Haydar, die de overstap maakt van Sparta Nijkerk naar de polder. Verdediger Al Haydar (32) speelde sinds 2017 in de hoofdmacht van Sparta en Batavia kwalificeert hem als ‘een fantastische speler’. De Lelysteldingen krijgen vanaf komende zomer eveneens de beschikking over verdediger Sten Vreekamp (24), hij komt over van DVS’33.