Batterink blijft op kampioenskoers met Vitesse’63

WVF blijft meedoen na moeizame zege

18:22 Na de domper van vorige week heeft WVF tegen Den Ham weer eens drie punten gepakt. In een allesbehalve hoogstaande wedstrijd had de ploeg van trainer Marcel van de Steege het heel lastig met de in degradatienood verkerende bezoekers, maar wist het uiteindelijk toch de zege over de streep te trekken: 3-1.