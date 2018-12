Batterink na twee jaar weg bij Vitesse’63

VIDEO Clubhelden | ‘Meneer’ Gerben Hofstra (92) wint titel Clubheld van de Stentor

9:15 Gerben Hofstra en Flevo Boys zijn al vijftig jaar aan elkaar verbonden. Ook op 92-jarige leeftijd is ‘meneer Hofstra’ nog altijd zo actief als wat. Ieder weekend fluit hij de pupillen in Emmeloord. Hofstra is met 1410 stemmen de winnaar van de titel Clubheld van de amateursport van de Stentor en gaat naar de landelijke finale.