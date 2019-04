Bayraktar als vis in het water in het spitsenwalhalla

Het leek grootspraak van de 23-jarige Deventenaar Can Bayraktar, voor de start van dit seizoen: ,,Ik ga er dertig maken.” Tot afgelopen zaterdag had de spits van zondagderdeklasser Turkse Kracht zestien treffers op zijn naam en leek hij kansloos die belofte in te kunnen lossen.

Maar zie. De winter is weg, de zomer spreekt voor zijn beurt en de van een liesblessure herstellende Bayraktar laat zich eveneens van zijn beste kant zien. Turkse Kracht won mede dankzij twee treffers van hem eerst bij Witkampers met 1-3 en op paasmaandag legde Bayraktar er drie in het mandje in het met 4-1 gewonnen duel met Activia.

Geldingsdrang

Of waren het er vier? ,,Ik raakte volgens mij de bal nog nadat de keeper hem aanraakte. Maar ik weet het niet zeker." Vanwege daden- en geldingsdrang van goalgetters staan er vooralsnog drie officieel genoteerd.

Hoe dan ook, de man die bij het Turkse Kastamonuspor aan het betaalde voetbal rook en deel uitmaakte van het beloftenteam van Go Ahead Eagles, was dit weekend op zijn paasbest. ,,Ik ben aan een inhaalrace begonnen, zo voelt het. Mijn doelstelling, er dertig maken, blijft overeind. Ook zonder nacompetitie, we hebben nog zes duels te gaan in de competitie. Op Wijhe na hebben we alle moeilijke tegenstanders uit onze klasse al twee keer gehad."

Lobje

Zijn mooiste van dit weekend was de 1-2 die hij in Laren op het scorebord toverde. ,,Met een lobje wipte ik de bal over een verdediger heen en kwam daarna één op één met hun keeper. Hoppa, 1-2. En daarna maakte ik er nog één."