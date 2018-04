Bayraktar reikt Turkse Kracht de helpende hand

Na een Turks avontuur is Can Bayraktar terug op de Deventer velden. De voormalig Eagles-belofte probeert Turkse Kracht te behoeden voor degradatie.

Nog geen twee jaar geleden gooide Can Bayraktar hoge ogen bij de beloften van Go Ahead Eagles. Het staat in schril contrast met de wedstrijden die de 22-jarige Deventenaar tot aan het einde van dit seizoen afwerkt bij Turkse Kracht.

Baltovenaar

De vliegensvlugge baltovenaar van twee jaar geleden is veranderd in een spits met enkele kilo's te veel en probeert Turkse Kracht te behoeden voor degradatie uit de derde klasse.

,,Het is wel weer even wennen", bekent Bayraktar als hij zijn eerste wedstrijd voor de Deventer Turken er op heeft zitten. Een teleurstellende start. In eigen huis verloor Turkse Kracht met 1-2 van directe concurrent Witkampers. Toch kon er bij Bayraktar een glimlachje vanaf. ,,Ik ben blij dat ik weer aan het voetballen ben. Het was misschien nog niet heel goed. Maar na bijna twee jaar vol moeilijkheden sta ik in ieder geval weer op het veld."

Kastamonuspor

In de zomer van 2016 besloot hij zijn heil te zoeken in Turkije. ,,Bij Go Ahead Eagles kon ik nog een jaar in de beloften blijven, maar ik zag het niet gebeuren dat ik door zou stromen naar het eerste. Daarom ben ik om me heen gaan kijken in Turkije. Uiteindelijk kreeg ik de kans bij Kastamonuspor in de tweede divisie, vergelijkbaar met de eerste divisie in Nederland."

Na een jaar hield de Deventenaar het daar weer voor gezien. ,,Financieel had ik het goed voor elkaar, maar ik werd daar niet gelukkig. Afgelopen zomer besloot ik terug naar Nederland te gaan en een club in de tweede of derde divisie te zoeken. Ik was in gesprek met meerdere clubs. In augustus kreeg ik een auto-ongeluk liep een whiplash op."

Extra kilo's

Een streep door de rekening van Bayraktar. ,,Tot drie weken geleden mocht ik niet sporten, vandaar die kilo's extra. Na het moment dat ik hoorde dat ik weer mocht voetballen, heb ik contact gehad met Turkse Kracht. Dinsdag trainde ik voor het eerst mee en vandaag kon ik gelijk spelen. Het seizoen maak ik hier sowieso af. Het is nu aan mij lichamelijk weer fit te worden en dan zie ik wel wat me na het seizoen wacht. De kans dat ik hier blijf, is klein. Dat heb ik het bestuur ook gezegd. Ik wil het hogerop proberen. Voorlopig ben ik vooral blij dat ik weer op het veld sta."