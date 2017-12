Be Quick'28 dankt matchwinnaar Van der Vegt

Wat beide teams voor rust lieten zien, was niet veel. Een schot van Tim Roeland werd gepakt, maar even later was het aan de andere kant wel raak voor Be Quick'28. Gianluca van der Vegt kwam door slecht uitverdedigen ineens vrij en schoot in de korte hoek raak. De thuisploeg kreeg nog een paar kansjes, maar verzilverde die niet.

Na rust was het aanvankelijk niet veel beter, maar kon Be Quick'28 de score wel verdubbelen. Van der Vegt en Kevin Zomerdijk slaagden daar niet in. Na ruim een uur spelen ging IJVV steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en loerde Be Quick'28 op de omschakeling. Özhan Kardag was tweemaal dichtbij de 1-1, maar vond beide keren keeper Teko Malanda op zijn pad. De pas zestienjarige Noah Woltman was in de slotfase nog dicht bij een heerlijk debuut, ware het niet dat zijn schot voor de 2-0 gepareerd werd.