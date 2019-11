Be Quick'28 laat zege glippen tegen Enter Vooruit

Tweede klasseHet wil Be Quick'28 maar niet lukken om een keer de zege binnen te slepen. In de thuiswedstrijd tegen Enter Vooruit leek de ploeg van Edwin van Nijen eindelijk weer eens het volle pond te pakken, maar moest het na een late tegengoal toch opnieuw genoegen nemen met een punt: 1-1. Het is voor Be Quick het vijfde gelijkspel op rij.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het gelijkspel ook een goede weerspiegeling was van de verhoudingen op het veld. Beide ploegen verdienden het eigenlijk niet om te winnen. Daarvoor was het spel te onrustig en de mogelijkheden te schaars. Enter Vooruit kan zeggen dat het de eerste helft iets meer overwicht had, maar dat leverde alleen in de beginfase een grote mogelijkheid op voor Marco ter Weel, die stuitte op de Zwolse keeper Eser Elmali.

In de tweede helft beet Be Quick iets meer van zich af, maar de kansen waren nog steeds op één hand te tellen. Sander Fillet leek Be Quick na een dik uur op voorsprong te zetten, maar alleen voor keeper Teun Nijhof gleed hij uit op het moment dat hij de trekker wilde overhalen.

Ruim vijf minuten voor tijd, toen iedereen zich al verzoend leek te hebben met een doelpuntloos gelijkspel, kwam Be Quick toch op voorsprong. Na een sterke actie aan de zijlijn kreeg invaller Kelvin Smits de bal knap voor de goal, waar Sertaç Yilmaz klaar stond om af te werken. In eerste instantie schoot hij de bal nog tegen Nijhof aan, in de rebound had hij wel succes: 1-0.

Enter Vooruit, wakker geschrokken, voetbalde in de laatste minuten na de tegentreffer meer kansen bij elkaar dan in de 83 minuten daarvoor. Elmali leek de held te worden van Be Quick door twee gevaarlijke kopballen uit de hoek te pakken, waarbij vooral de redding op de laatste, van invaller Sander Jansen, weergaloos genoemd mag worden.

Genoeg voor de winst was het echter niet, want in de absolute slotfase kwam Enter Vooruit alsnog langszij. Een kopbal terug op Elmali was te kort en Kevin Peppels profiteerde: 1-1.

Al die gelijke spelen schieten natuurlijk niet op en Be Quick’28 verliest dan ook de aansluiting naar boven. In plaats daarvan blijft het in de middenmoot hangen. Volgende week volgt de derby ZAC.