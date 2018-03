Be Quick'28 winnaar in povere derby

Het duel begon nog spectaculair. Na ongeveer dertig seconden strafte Brend Mellema balverlies van Be Quick-linksback Karwan Mehrabi af: 1-0. De gelijkmaker van Hugo Winkeler was mooier. Zijn volley verdween in de bovenhoek. Daarna werd het spel zienderogen minder. Het aantal ballen in niemandsland waren niet te tellen.

In de tweede helft golfde het spel op en neer. Hessel Berends en Niek Mulder kregen kansen namens de thuisploeg, maar doelman Teko Malanda redde beide keren knap. Ook Be Quick had via Sander Aarten en Winkeler nog mogelijkheden om te scoren, maar ook zij slaagden er niet in om te scoren. Zo leek het duel in 1-1 te eindigen, ondanks dat Be Quick in de slotfase met tien man verder moest na het geblesseerd uitvallen van invaller Gianluca van der Vegt. Be Quick had al drie keer gewisseld. Totdat Aarten het op zijn heupen kreeg. Hij werd diepgespeeld, omspeelde de keeper en schoot de bal in het doel: 1-2.