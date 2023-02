Be Quick en Brummen halen uit en vrouwen Witkampers liggen uit de beker

Overzicht Zwolle HHC speelt gelijk in topper, Berkum zorgt voor sensatie en SC Genemuiden beleeft lekker weekend

Een bomvol programma met enkele serieuze topwedstrijden. Zo stonden de twee grootste titelkandidaten van de tweede divisie tegenover elkaar. HHC en AFC hielden elkaar in evenwicht en dus liepen de Hardenbergers niet in op de Amsterdammers. Genemuiden deed betere zaken, want zij versloegen directe concurrent AZSV (4-3). In de vierde divisie viel Berkum opnieuw in positieve zin op, nu met een zege bij de eenzame lijstaanvoerder Eemdijk (1-2).