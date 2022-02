Be Quick geeft zege uit handen, eerste overwinning voor Oeken en Deventer derby op knollenveld eindigt onbeslist

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Den Ham. In een onrustig duel met twee rode kaarten zat er volgens Be Quick-trainer Jon Zegerius een zege in voor zijn ploeg: ,,We hadden het totaal onder controle. We stonden voor maar toen maakten we een foutje in de verdediging, waardoor het gelijk werd. Toen was er nog niks aan de hand, want we hadden op dat moment nog een man meer. We moesten ons koppie erbij houden. Na onze rode kaart gebeurde er niks meer. Zonde.”