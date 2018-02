Be Quick heeft geen antwoord op de lange halen van Enter

In de eerste helft had de Zwolse tweedeklasser, de nummer vijf van 2H, het maar wat lastig met het spelletje van Enter. De fysiek sterke bezoekers hanteerden de lange bal, waarna lopende mensen het werk moesten doen. Dat sorteerde direct effect, met drie doelpunten die elkaar vlot opvolgden. ,,We hadden het heel moeilijk met Enter en hadden op die tactiek totaal geen antwoord", baalde trainer Van Nijen.

In de rust ging om die reden de Zwolse tactiek overhoop. Be Quick voetbalde in de tweede helft in een 3-4-3-systeem, in de hoop op een snelle treffer. ,,Die viel alleen niet", verzuchtte Van Nijen. De mogelijkheden op dat doelpunt waren er wel volgens de trainer, maar onder meer Cas Duiker en Sander Aarten lieten de kans op een doelpunt liggen. Daardoor bleven de harde cijfers op het scorebord staan en was het verlies een feit.