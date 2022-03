Be Quick schiet weinig op met punt, FC Zutphen wint van DVOV en UD is kanonnenvoer voor getergd Twello

Tweede klasse H

Na drie nederlagen op rij slaagde Be Quick Zutphen er weer eens in een puntje te pakken. In eigen huis werd middenmoter Enter Vooruit op een gelijkspel gehouden. Bij Be Quick-trainer Jon Zegerius overheerste na afloop het gevoel dat er meer in had gezeten voor zijn ploeg. ,,We kregen kansen om de 3-2 te maken”, aldus Zegerius. ,,Maar een op een met de keeper schoot Joey Steenbergen de bal er niet in. Enter Vooruit kreeg daarna ook een kans op de 3-2, maar zij schoten de bal over. Uiteindelijk wordt het dan 2-2. Daar moet je mee leven.” Veel schoot de hekkensluiter uit Zutphen echter niet op met het punt. Ook ASC ‘62 speelde dinsdagavond immers gelijk. De nummer dertien van de ranglijst hield WVF op 0-0, waardoor het gat met Be Quick Zutphen nog altijd zeven punten bedraagt. Voor de ploeg van trainer Jon Zegerius resteren er nog elf wedstrijden om dat gat te dichten en directe degradatie te voorkomen. Het gelijkspel gaf de Zutphense burger wel enige moed. ,,We hebben aanvallend gespeeld en laten zien dat we niet onder hoeven te doen voor de rest. Dat nemen we mee naar de volgende wedstrijden.”