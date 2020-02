Be Quick trekt overwinning over de streep tegen hekkensluiter Owios

Be Quick schoot werkelijk uit de startblokken tegen de gasten uit Oldebroek. Al na een minuut lag de bal achter doelman Jacco van Olst. Linksback Stijn Nijboer gaf een fijne pass op Duiker, die de bal nog fijner over de doelman van de groen-witten plaatste. Niet meer dan tien minuten later stond de 2-0 al op het scorebord en was het wederom Duiker die schitterend scoorde. Ditmaal wist de middenvelder raad met een goede voorzet van Sander Aarten. Duiker controleerde de bal knap en schoot het leer vervolgens verwoestend in het doel.

Het antwoord van Owios liet echter niet lang op zich wachten. Halverwege het eerste bedrijf schoot Corné Hamelink een vrije trap op mooie wijze in de bovenhoek: 2-1. Al het moois van de wedstrijd bleek echter in dit eerste kwart te zitten. Het restant van de eerste en de volledige tweede helft grossierden in lange ballen, die wegens de wind weinig positief effect sorteerden. Even nam Owios de regie over, maar doelpunten bleven uit en in de slotfase had Be Quick zelfs het overwicht. De ploeg van Edwin van Nijen wist echter ook niet meer te scoren en dus eindigde het duel in 2-1. Be Quick slaat zo een gaatje van vier punten met de degradatieplekken, terwijl Owios op de laatste plaats blijft hangen.