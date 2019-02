Be Quick Zutphen: alle ballen op de zaterdag, met Jhon van Beukering als trainer

Vrijspraak Zwart-Wit-spe­ler Roelofsen na rode kaart

19:52 Zwart-Wit’63 kan zaterdag tegen AGOVV beschikken over aanvoerder Reyer Roelofsen. De verdediger is vrijgesproken na de rode kaart die hij kreeg in het verloren duel tegen SDS’55 (0-4) van afgelopen zaterdag.