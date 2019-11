Be Quick Zutphen blijft maar verliezen

Tweede klasse Be Quick'28 laat zege glippen tegen Enter Vooruit

19:29 Het wil Be Quick'28 maar niet lukken om een keer de zege binnen te slepen. In de thuiswedstrijd tegen Enter Vooruit leek de ploeg van Edwin van Nijen eindelijk weer eens het volle pond te pakken, maar moest het na een late tegengoal toch opnieuw genoegen nemen met een punt: 1-1. Het is voor Be Quick het vijfde gelijkspel op rij.