Be Quick Zutphen en Van Beukering gaan toch níét met elkaar in zee

Be Quick Zutphen moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Jhon van Beukering zou na de zomer het stokje overnemen van Björn Rutten, maar de komst van de oud-profvoetballer uit Velp is vanwege privéomstandigheden van de baan.

,,Jhon heeft aangegeven dat hij vanwege familieomstandigheden mogelijk minder tijd en energie in de club kan steken. Daardoor hebben we in goed onderling overleg besloten dat het beter is om niet te gaan samenwerken", verklaart Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp, die Van Beukering begin februari vastlegde als trainer voor komend seizoen.

Stabiliteit

,,Het is heel teleurstellend, voor ons en voor Jhon. Maar we willen een trainer die wat extra's kan toevoegen aan de club, iemand die de volledige focus heeft op Be Quick. Dat kon Jhon ons niet garanderen. Omdat we stabiliteit willen binnen de club, hebben we de knoop doorgehakt.”

Dat betekent dat Be Quick, waarvan de zaterdag- en zondagtak na de zomer samenvloeien, op zoek moet naar een nieuwe kandidaat. ,,Dat is natuurlijk vervelend, maar we hopen snel een nieuwe coach aan te kunnen trekken en gaan daar de komende periode gesprekken over voeren, ook met de spelersraad.”

