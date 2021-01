Be Quick Zutphen houdt tot de zomer van 2023 vast aan Wilco Klop

Klop kwam in februari binnen bij Be Quick Zutphen, als opvolger van Youssef Aaroub. Met de nieuwe coach aan de lijn werd de stijgende lijn ingezet. De selectie van Klop kreeg energie door de komst van nieuwe spelers en jeugdspelers. Be Quick, dat een heel moeizaam seizoen in de tweede klasse achter de rug had, behaalde in de eerste twee duels van de afgebroken competitie drie punten.