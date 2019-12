Be Quick Zutphen koestert valse hoop, directe degradatie dreigt wél

Bij Be Quick was men in de veronderstelling dat geen ploeg rechtstreeks zou degraderen door het besluit van FC Dinxperlo, zoals in een bericht van De Gelderlander vermeld stond. ,,Het scheelt dat FC Dinxperlo weggaat, dan kunnen we niet direct degraderen", koesterde Be Quick-trainer Yoes Aaroub nog hoop na de zeperd van zaterdag. Maar de reglementen van de KNVB, zie onderaan dit bericht, wijzen uit dat het gat dat FC Dinxperlo achterlaat in de tweede klasse G opgevuld gaat worden vanuit de nacompetitie.