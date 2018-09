Be Quick Zutphen met moeite langs vierdeklasser Eefde

Lust voor het oog aan de kant van Be Quick was Mehmet Kisa. De verdediging van Eefde mocht blij zijn dat ze hun spieren niet afscheurden, want Kisa maakte de ene schijnbeweging na de andere, waarvan zelfs de supporters van Eefde hoorbaar aan het genieten waren.

Voor Eefde was de wedstrijd tegen Be Quick kans om zich te meten met de groteren. En dat lukte de zwart-witten aardig, want vooral de tweede helft domineerden zij op de kant van Be Quick. Het leidde uiteindelijk niet tot een doelpunt. Dat is nog een punt van aandacht voor Eefde in het aankomende eerste competitieduel.