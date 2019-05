Be Quick Zutphen-voorzitter Bloemenkamp zit in zijn maag met ‘eigen rechters’

Waar eerder een speler van het eerste zondagelftal voor een jaar werd geschorst voor het slaan van een tegenstander en zijn team een punt in mindering kreeg, leidden de opstootjes in het duel tegen SKV van vorige maand voor het eerste zaterdagelftal tot vier punten mindering. Daardoor is de titel in de derde klasse A, die al uitgebreid werd gevierd, geen zekerheid meer.