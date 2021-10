Be Quick’28 is voor speelsters met ervaring in de eredivisie een goed alternatief

‘Op-goed-ge­luk-voetballer’ Smits brengt KHC tegen DTS’35 geen fortuin

15:39 Rap op de voeten, druk in de weer om een verdediger in de luren te leggen. Zodra KHC de bal heeft, staat het hoofd van spits Boaz Smits ‘aan’ en is er maar één ding dat telt: richting de vijandelijke goal, wijzend waar hij de bal wil hebben en zich aanbiedend in de diepte of juist iets teruggezakt. Het talent is een ‘op-goed-geluk-voetballer’: snel, gevaarlijk en een lastpost voor een verdediger, maar ook druistig en daardoor soms net zo lastig voor zijn eigen ploeg.