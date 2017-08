Beekbergen niet opgewassen tegen Helios

Beekbergen kwam lange tijd niet echt aan voetballen toe en keek bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. Kort na rust scoorde Helios opnieuw en leek het duel beslist. Beekbergen bleef echter knokken en kwam via twee treffers van Dennis van Engeland terug tot 1-2 en 2-3. Het slotakkoord was weer voor Helios, waar Johan Dijkstra met drie treffers de grote man was.