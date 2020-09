Begrip voor maatregelen, maar angst voor consequenties bij sportclubs Harderwijk en Putten

Matchwin­ner Lars Huber brengt de lach terug bij CSV Apeldoorn

27 september In een goede en aantrekkelijke wedstrijd won CSV Apeldoorn op eigen veld met 1-0 van DZC’68. In de achtste minuut schoot Lars Huber het leder al in het doel. Beide ploegen kregen vervolgens kansen, maar door onder meer een aantal fraaie reddingen van CSV-goalie Dean Bredewolt werd Huber matchwinner.