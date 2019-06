Bekeravontuur Rohda Raalte eindigt met medaille

NEDERLAAG IN FINALERohda Raalte werd vrijdagavond in de bekerfinale van het district Oost door Duno Doorwerth gewogen en te licht bevonden. De laatste wedstrijd van het seizoen leverde de Raaltenaren een 2-0 nederlaag op. En een troostprijs in de vorm van een medaille.