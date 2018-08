Bekerduel Staphorst - PEC Zwolle toch naar de avond

Staphorst reageert met de verplaatsing op de klachten die deze week naar boven kwamen. De KNVB had de partij in de eerste ronde van de KNVB-beker om 17.00 uur gepland, omdat de lichtmasten van Staphorst (200 lux) niet voldoen aan de eisen voor televisie-uitzending.

In overleg is Staphorst snel tot een oplossing gekomen, zodat de derby toch in de avonduren gespeeld kan worden.