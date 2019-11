Bekerduels vastgesteld: Kamper derby op dinsdag, Rohda - Schalkhaar op donderdag

In district Oost springen de duels tussen Rohda en Schalkhaar en Go Ahead Kampen en KHC in het oog. In district Noord staan er met SC Genemuiden - ACV en Alcides - Hoogeveen ook een paar aansprekende wedstrijden op de kalender.

De wedstrijden worden gespeeld in de week van 10-12 december. De tussenronde wordt afgewerkt in het weekeinde van 21 en 22 december. In het nieuwe jaar blijven 32 ploegen over in beide toernooien.

Loting Noord, tweede ronde (10-12 december)

Flevo Boys - Urk 2 (din)

ONR – SVM (din)

Urk - Staphorst 2 (din)

SC Genemuiden – ACV (woe)

Ruinen - Flevo Boys 2 (woe)

d’Olde Veste - MSC zo (woe)

Alcides - Hoogeveen zo (don)

Protos - SC Emmeloord (don)

Rolder Boys – Steenwijkerwold (don)

Tussenronde (21-22 december): winnaar Flevo Boys/Urk 2 - winnaar SC Joure/Fean'58; winnaar Urk/Staphorst 2 - winnaar Groninger Boys/Musselkanaal; Rijperkerk - winnaar Protos/SC Emmeloord.

Loting Oost, tweede ronde (10-12 december)

Rood Wit’58 – Bergentheim (din)

WVF – Nunspeet (din)

DOS Kampen - FC Horst (din)

Berkum – Owios (din)

Hoevelaken - Swift’64 (din)

Be Quick’28 - DVS’33 2 (din)

Go Ahead Kampen – KHC (din)

AGOVV – DFS (din)

Harfsen - Oranje Nassau (din)

Achilles’12 - Be Quick Z. (din)

Oene – Broekland (woe)

Heeten –Hellendoorn (woe)

WHC – Overwetering (woe)

Rohda – Schalkhaar (don)

Arnhemse Boys – Loenermark (don)

Columbia – SCP (don)

DIO’30 – Orderbos (don)