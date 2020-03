Bekerkraker in de noordelijke kwartfinale: ACV tegen Flevo Boys

BEKER OOST DOS Kampen doet alles goed tegen Berkum en bekert simpel ver­der

9:37 DOS Kampen heeft dinsdagavond huis gehouden in en tegen Berkum. Het duel in de achtste finale van de districtsbeker eindigde in een 1-4 zege voor de eersteklasser. Een overwinning die aan alle kanten verdiend was.