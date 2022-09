Bekerprogramma Deventer: Vorden mag Voorwaarts uitdagen, Oeken treft Brummen en Raalte ontvangt Wesepe

bekervoetbal deventerAls het meezit kunnen de teams in het amateurvoetbal na twee jaar corona-problemen voor het eerst weer een normaal toernooi om de districtsbeker spelen. De toernooien beginnen traditioneel voor de competitiestart met drie bekerwedstrijden.

De meeste clubs zullen in de bekerwedstrijden niet volle bak gaan en zich richten op de start van de competitie, in het weekeinde van 25 en 26 september. Het neemt niet weg dat er aardige wedstrijden op het programma staan. Ook komend weekeinde al, wat te denken van Vorden - Voorwaarts, Oeken - Brummen en Raalte - Wesepe.

Groep 1-13

3 september

AZC - VVG 25 (16:00 uur)

11 september

OBW - AZC (14:30 uur)

17 september

AZC - Dieren (16:00 uur)

Groep 1-14

4 september

Schalkhaar - WSV

11 september

Columbia - Schalkhaar

17 september

AGOVV – Schalkhaar (15.00)

Groep 1-15

4 september

Vorden - Voorwaarts (12:00 uur)

Witkampers - DZC ‘68 (14.00 uur)

10 september

Voorwaarts - DZC ‘68 (15:00 uur)

11 september

Vorden - Witkampers (14:30 uur)

17 september

DZC - Vorden (15:00 uur)

18 september

Witkampers - Voorwaarts (14:00 uur)

Groep 1-23

4 september

Lemelerveld - EMMS (14:00 uur)

10 september

EMMS - Gramsbergen (17:00 uur)

17 september

Gramsbergen - Lemelerveld (14:30 uur)

Groep 2-07

3 september

Drienerlo - EGVV (15:00 uur)

10 september

EGVV - Heracles (15:00 uur)

17 september

EGVV - EMOS (15:00 uur)

Groep 2-11

3 september

Elspeet - Sportclub Deventer

Teuge - ZVV ‘56 (15.00)

10 september

Sportclub Deventer - Teuge (15.00)

17 september

Teuge - Elspeet (15.00)

Sportclub Deventer - ZVV ‘56 (15.00)

Groep 2-15

3 september

Oeken - Brummen (14:30 uur)

Harfsen - Almen (14:30 uur)

10 september

Almen - Oeken (14:30 uur)

Brummen - Harfsen (15:00 uur)

17 september

Almen - Brummen (14:30 uur)

Oeken - Harfsen (14:30 uur)

Groep 2-17

1 september

Mariënheem - Twello (20:00 uur)

3 september

DES - Helios (14:30 uur)

10 september

Twello - DES (14:00 uur)

Helios - Mariënheem (15:00 uur)

17 september

Helios - Twello (15:00 uur)

Mariënheem - DES (16:30 uur)

Groep 2-22

3 september

Be Quick Zutphen - Blauw Wit ‘66 (15:00 uur)

FC Zutphen - Koninklijke UD (15:30 uur)

10 september

Koninklijke UD - Be Quick Zutphen (14:30 uur)

Blauw Wit 66 - FC Zutphen (15:00 uur)

15 september

Koninklijke UD - Blauw Wit ‘66 (20:00 uur)

17 september

Be Quick Zutphen - FC Zutphen (15:00 uur)

Groep 2-27

3 september

SP Eefde - VEVO

VSW - FC RDC (15.00)

10 september

VEVO - VSW

FC RDC - SP Eefde (15.00)

17 september

VEVO - FC RDC

VSW - SP Eefde (15.00)

Groep 3-01

4 september

De Hoven - Emst

Beekbergen - SHE

11 september

SHE - De Hoven

Emst - Beekbergen

18 september

Emst - SHE

Beekbergen - De Hoven

Groep 3-02

3 september

Basteom - Keijenburgse Boys (17:00 uur)

11 september

Dierense Boys - Basteom (14:00 uur)

18 september

Wolfserveen - Basteom (14:00 uur)

Groep 3-03

4 september

Heino 2 - Activia (10:30 uur)

Raalte - Wesepe (14:00 uur)

11 september

Activia - Raalte (14:00 uur)

Wesepe - Heino 2 (14:00 uur)

18 september

Heino 2 - Raalte (10:30 uur)

Wesepe - Activia (14:00 uur)

Groep 3-05

1 september

DEO - Buurse (20:00 uur)

11 september

VIOS B - DEO (14:00 uur)

18 september

DEO - Hoeve Vooruit (14:00 uur)

Groep 3-07

4 september

Balkbrug - Nieuw Heeten (14:00 uur)

11 september

Nieuw Heeten - SV Zwolle (14:00 uur)

18 september

Hoonhorst - Nieuw Heeten (14:00 uur)

Groep 3-09

6 september

GSV - Diepenheim (20:00 uur)

8 september

TVO - GSV (19:30 uur)

13 september

Hector - GSV (20:15 uur)

Groep 3-12

4 september

sv Orderbos - Colmschate

SV CCW ‘16 - IJsselstreek

11 september

Colmschate - CCW ‘16

IJsselstreek - Orderbos

18 september

sv Orderbos - CCW ‘16

IJsselstreek - Colmschate ‘33

Groep 3-15

4 september

Go Ahead Deventer - Turkse Kracht

SC Klarenbeek - De Gazelle

11 september

De Gazelle - Go Ahead Deventer (14.15)

Turkse Kracht - SC Klarenbeek (14.30)

18 september

Go Ahead Deventer - SC Klarenbeek

De Gazelle - Turkse Kracht (14.15)

Groep 3-22

4 september

Heeten - Diepenveen (14:00 uur)

Terwolde - Epse (14:00 uur)

10 september

Diepenveen - Terwolde (17:30 uur)

11 september

Epse - Heeten (14:00 uur)

18 september

Diepenveen - Epse (14:00 uur)

Terwolde - Heeten (14:00 uur)

Groep 3-24

4 september

Sallandia - Robur et Velocitas

Victoria Boys - Wissel

11 september

Robur et Velocitas - Victoria Boys

Wissel - Sallandia

18 september

Sallandia - Victoria Boys

Wissel - Robur et Velocitas

Groep 3-27

4 september

Broekland - Voorst

Sc. Overwetering - Loenermark

11 september

Voorst - Sc. Overwetering

Loenermark - Broekland

18 september

Broekland - Sc. Overwetering

Loenermark - Voorst

Groep 3-28

4 september

SVBV - MEC (14:00 uur)

11 september

UDI - SVBV (14:00 uur)

18 september

Phenix - SVBV (14:00 uur)

Groep 3-29

4 september

Zenderen Vooruit - SDOL (14:00 uur)

Vilsteren - Almelo (14:00 uur)

11 september

SDOL - Vilsteren (14:00 uur)

18 september

SDOL - Almelo (14:00 uur)

Vilsteren - Zenderen Vooruit (14:00 uur)

Groep 3-33

4 september

Sportlust Vroomshoop - Haarle (14:00 uur)

11 september

Haarle - DSVD (14:00 uur)

18 september

Markelo - Haarle (14:00 uur)

Groep 3-34

4 september

DAVO - VV Lettele (14:00 uur)

11 september

Wijhe - DAVO (14:00 uur)

18 september

Wijhe - VV Lettele (14:00 uur)

Groep 3-38

4 september

Holten - Fleringen (14:00 uur)

13 september

KOSC - Holten (20:15 uur)

18 september

Bentelo - Holten (14:00 uur)

Groep 3-47

1 september

Ruurlo - Reünie (20:00 uur)

8 september

Halle - Ruurlo (20:00 uur)

11 september

Reünie - Pax (14:00 uur)

18 september

Ruurlo - Pax (14:00 uur)

Halle - Reünie (14:00 uur)

Groep 3-50

4 september

Warnsveldse Boys - SV Kilder (14:00 uur)

11 september

Doetinchem - Warnsveldse Boys (14:00 uur)

Groep 3-51

4 september

Lochem - ABS (14:00 uur)

13 september

ABS - WVV (20:00 uur)

Twenthe - Lochem (20:00 uur)

17 september

WVV - Lochem (19:00 uur)

18 september

ABS - VV Twenthe (14:00 uur)