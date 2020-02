Bekerprogramma's vastgesteld: veel wedstrijden doordeweeks

Vierde klasse Balkbrug blijft steken op laatste plaats

23 februari Vanwege de derde storm in even zovelen weken, en de Carnaval, was er maar een beperkt programma in het amateurvoetbal. Vanwege het aanwezige kunstgrasveld speelde Balkbrug wel; ondanks goed spel verloor het elftal van Piet Elzinga. VIOS uit Oosterhesselen was uiteindelijk met 0-2 te sterk.