Bekersprookje Staphorst 2 duurt voort, ook met tien man

BEKER NOORDAls Jasper Huizing net voor rust een rode kaart krijgt, lijkt het bekeravontuur van Staphorst 2 wel eens te kunnen stranden. Maar ook derdeklasser Heerenveense Boys wordt verslagen, na het nemen van penalty’s. Over negentig minuten eindigde het in 1-1.

Er is in eerste instantie weinig aan het voor het tweede elftal van Staphorst. Nadat het vorige week VKW al versloeg, neemt het ook in de achtste finale van de districtsbeker de leiding. Op bezoek bij Heerenveense Boys, een zaterdag derdeklasser, zorgt Bjorn Groenveld na een klein kwartier voor de voorsprong. Daarna blijft Staphorst de baas.

Net voor rust wordt echter alles anders. Heerenveense Boys komt langszij en krijgt daarna ook nog een penalty. Jasper Huizing maakt hands, krijgt een rode kaart, maar de daaropvolgende strafschop wordt gemist. Dat blijft Staphorst dan bespaard. ,,Ik dacht dat we het helemaal weggaven. In de tweede helft hebben we vooral tegengehouden, zonder hele grote kansen weg te geven. Daardoor stevende het af op penalty’s”, vertelt coach trainer Albert Strijker.

In de strafschoppenserie wordt al snel het verschil gemaakt. Heerenveense Boys mist de eerste twee, terwijl Staphorst wel weet te scoren. Als Remon Kroes mag aanleggen voor zijn penalty en eveneens scoort, is de beslissing daar. Staphorst 2 gaat naar de kwartfinale, het sprookje duurt voort. Strijker: ,,Ik hoop op een thuiswedstrijd, want het leeft echt binnen de club. Verder maakt het me echt niet meer uit. Al is het ACV.”