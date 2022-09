Bekervoetbal: Apeldoornse clash op eerste speeldag, ook in Heerde en Vaassen toch nog een derby

Bekervoetbal Apeldoorn/VeluweAl sinds 2019 is het wachten op een nieuwe winnaar van de districtsbeker Oost. Vanwege corona haalde tot drie keer toe de bekercompetitie het einde niet. hopelijk kan in het voorjaar van 2023 weer een club de beker trots tonen.

Zoals gebruikelijk is de eerste ronde van de beker in een poulevorm voorafgaand aan de competitiestart, waarbij in de poules met eerste- en tweedeklassers twee teams doorbekeren en in de overige poules één club. De hoofdklassers stromen in de knockoutfase in.

En er staan toch alweer wat leuke potjes op stapel. Wat te denken van de ‘Apeldoornse poule’ met Columbia, WSV en AGOVV. En ondanks de promotie van Heerde, staat ook daar de plaatselijke derby tegen SEH weer op het programma (in ronde 2). En ook in Vaassen toch nog een derby ondanks de degradatie van Vaassen. Het duel tegen KCVO staat aanstaande zondag op het programma.

Het volledige programma van de poulefase met clubs uit de regio Apeldoorn en de Veluwe (aanvang zaterdag 14.30 uur, zondag 14:00 uur, tenzij anders aangegeven):

Eerste en tweede klasse

Groep 1-03

3 september:

WHC - Hatto Heim

Go Ahead Kampen - IJVV (15.00)

10 september:

Hatto Heim - Go Ahead Kampen

IJVV - WHC (15.00)

17 september:

Hatto Heim - IJVV 1

Go Ahead Kampen - WHC (15.00)

Groep 1-04

3 september:

VSCO ‘61 - OWIOS

Epe - Nunspeet (15.00)

1 0 september:

OWIOS - Epe

Nunspeet - VSCO ‘61 (14.45)

17 september:

VSCO ‘61 - Epe

Nunspeet - OWIOS (14.45)

Groep 1-05

3 september:

asv Dronten - SDC Putten

Batavia ‘90 - Unicum (15.00)

10 september:

SDC Putten - Batavia ‘90

Unicum - asv Dronten (15.00)

17 september:

SDC Putten - Unicum

Batavia ‘90 - asv Dronten (15.00)

Groep 1-06

3 september:

FC Horst - NSC Nijkerk

Hierden - Veensche Boys (15.00)

10 september:

NSC Nijkerk - Hierden

Veensche Boys - FC Horst

17 september:

NSC Nijkerk - Veensche Boys

Hierden - FC Horst (15.00)

Groep 1-14

3 september:

AGOVV – Columbia (15.00)

4 september:

Schalkhaar - WSV (12.00)

10 september:

WSV – AGOVV (17.00)

11 september:

Columbia - Schalkhaar

17 september:

AGOVV – Schalkhaar (15.00)

18 september:

WSV - Columbia

Zaterdag derde en vierde klasse

Groep 2-02

3 september:

Eerbeekse Boys - Apeldoornse Boys (15.00)

10 september:

Apeldoornse Boys - De Paasberg (16.00)

17 september:

De Paasberg - Eerbeekse Boys

Groep 2-06

3 september:

‘t Harde - FC Ulu Spor

DSV ‘61 - Dieze West

10 september:

FC Ulu Spor - DSV ‘61 (15.00)

Dieze West - ‘t Harde (15.00)

17 september:

DSV ‘61 - ‘t Harde 1

FC Ulu Spor - Dieze West (15.00)

Groep 2-08

3 september:

Rood-Wit ‘58 - Prins Bernhard

Zeewolde - Reaal Dronten (15.00)

10 september:

Prins Bernhard - Zeewolde

Reaal Dronten - Rood-Wit ‘58

17 september:

Rood-Wit ‘58 - Zeewolde

Reaal Dronten - Prins Bernhard

Groep 2-11

3 september:

Elspeet - Sportclub Deventer

Teuge - ZVV ‘56 (15.00)

10 september:

ZVV ‘56 - Elspeet

Sportclub Deventer - Teuge (15.00)

17 september:

Teuge - Elspeet (15.00)

Sportclub Deventer - ZVV ‘56 (15.00)

Groep 2-24

6 september:

Berkum 2 - SC Rouveen (20.00)

WZC Wapenveld - HTC (20.00)

10 september:

SC Rouveen - WZC Wapenveld

HTC - Berkum 2

17 september:

Berkum 2 - WZC Wapenveld (12.00)

HTC - SC Rouveen

Groep 2-27

3 september:

SP Eefde - VEVO

VSW - FC RDC (15.00)

10 september:

VEVO - VSW

FC RDC - SP Eefde (15.00)

17 september:

VEVO - FC RDC

VSW - SP Eefde (15.00)

Groep 2-28

3 september:

EFC ‘58 - Stroe

VIOS V. - De Veluwse Boys

10 september:

Stroe - VIOS V. 1

De Veluwse Boys - EFC ‘58

17 september:

De Veluwse - Stroe

EFC ‘58 - VIOS V.

Groep 2-29

3 september:

Swift ‘64 - Olympia’28 (15.00)

CSV’28 - Noord Veluwe Boys (15.00)

10 september:

Olympia’28 - CSV’28

Noord Veluwe Boys - Swift ‘64

17 september:

Olympia’28 - Noord Veluwe Boys

CSV’28 - Swift ‘64 (15.00)

Groep 2-31

3 september:

Zwart Wit ‘63 - Hulshorst

Wilsum - Zwolsche Boys

10 september:

Hulshorst - Wilsum

Zwolsche Boys - Zwart Wit ‘63

17 september:

Hulshorst - Zwolsche Boys

Wilsum - Zwart Wit ‘63

Groep 2-36

3 september:

Zalk - Hattem

ESC - EZC ‘84 (14.45)

10 september:

Hattem - ESC

EZC ‘84 - Zalk

17 september:

Hattem - EZC ‘84

ESC - Zalk (14.45)

Groep 2-39

3 september:

Oene - SEH

Heerde - ‘s Heerenbroek (15.00)

10 september:

‘s Heerenbroek - Oene

SEH - Heerde

17 september:

‘s Heerenbroek - SEH

Oene - Heerde

Zondag derde t/m vijfde klasse

Groep 3-01

4 september:

De Hoven - Emst

Beekbergen - SHE

11 september:

SHE - De Hoven

Emst - Beekbergen

18 september:

Emst - SHE

Beekbergen - De Hoven

Groep 3-12

4 september:

Orderbos - Colmschate

CCW ‘16 - IJsselstreek

11 september:

Colmschate - CCW ‘16

IJsselstreek - Orderbos

18 september:

Orderbos - CCW ‘16

IJsselstreek - Colmschate ‘33

Groep 3-15

4 september:

Go Ahead Deventer - Turkse Kracht

SC Klarenbeek - De Gazelle

11 september:

De Gazelle - Go Ahead Deventer (14.15)

Turkse Kracht - SC Klarenbeek (14.30)

18 september:

Go Ahead Deventer - SC Klarenbeek

De Gazelle - Turkse Kracht (14.15)

Groep 3-16

4 september:

HC ‘03 - SC Doesburg

Groen Wit ‘62 - SC Westervoort (14.30)

11 september:

SC Westervoort - HC ‘03

SC Doesburg - Groen Wit ‘62

18 september:

SC Westervoort - SC Doesburg

HC ‘03 - Groen Wit ‘62

Groep 3-24

4 september:

Sallandia - Robur et Velocitas

Victoria Boys - Wissel

11 september:

Robur et Velocitas - Victoria Boys

Wissel - Sallandia

18 september:

Sallandia - Victoria Boys

Wissel - Robur et Velocitas

Groep 3-25

4 september:

Batavia ‘90 - WWNA

SV Vaassen - KCVO

11 september:

KCVO - Batavia ‘90

WWNA - SV Vaassen

18 september:

Batavia ‘90 - SV Vaassen

KCVO - WWNA

Groep 3-27

4 september:

Broekland - Voorst

Overwetering - Loenermark

11 september:

Voorst - Overwetering

Loenermark - Broekland

18 september:

Broekland - Overwetering

Loenermark - Voorst

Groep 3-45

4 september:

SML - GSV ‘38

TKA - Albatross (14.30)

11 september:

GSV ‘38 - TKA (14.00)

Albatross - SML

18 september:

GSV ‘38 - Albatross

TKA - SML (14.30)