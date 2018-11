Bekervoetbal: Reserves Flevo Boys en Staphorst gaan door

Trainer Bennie Vissers van Flevo Boys 2 zag dat zijn ploeg spekkoper was in een duel waarin de Emmeloorders en tweedeklasser DESZ uit Zwartsluis voetballend aan elkaar gewaagd bleken: 3-4. ,,We zijn er blij dat we een ronde verder zijn. Erg leuk voor de jongens, ze leren veel van dit soort wedstrijden. We troffen een voetballende tegenstander, en dat is in de competitie nog weleens anders. We hebben laten zien mee te kunnen komen, dat vind ik mooi om te zien”, aldus Vissers.



De hoofdmacht van Flevo Boys kende de nodige moeite met VENO, maar won wel met 1-0. In een wedstrijd waarin de Emmeloorders verreweg het meeste balbezit hadden, konden de geboden kansen maar niet worden afgemaakt. Timon Rorije schoot raak.