Bekervoetbal Zwolle: direct de derby van Lelystad en Go Ahead Kampen tegen buurman IJVV

tweede divisie HHC Hardenberg staat er na twee overwinnin­gen al uitstekend voor

,,Niks te klagen’’, zegt trainer Pascal Diender van HHC, dat in Scheveningen ook de tweede wedstrijd van de competitie wint (0-2). Zo vroeg in het seizoen is het team uit Hardenberg een van de drie koplopers in de tweede divisie.

27 augustus