Bekerwinst passend afscheid voor PEC-trainer Van der Wal

HALVE FINALEDe vrouwen van PEC Zwolle kunnen voor het eerst de bekerfinale halen. Voorwaarde is een overwinning in eigen stadion tegen ADO Den Haag.

Dinsdag werd aan het einde van de training al geoefend op het nemen van strafschoppen. Team geel won, wat inhield dat het verliezende blauwe team nog een sprintoefening moest afwerken.

De vrouwen van PEC Zwolle werkten donderdag de laatste training af in het stadion en staan vrijdagavond (19.30 uur) in hetzelfde decor in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen ADO Den Haag. Bij winst wacht Ajax of FC Twente.

Belangrijke zege

PEC heeft wat met ADO Den Haag. Of beter gezegd, heeft er eigenlijk niets mee. Sinds de deelname van Zwolle aan de eredivisie (2010) speelden beide ploegen 27 keer tegen elkaar. ADO won liefst twintig keer, viermaal werd het gelijk en drie keer triomfeerde PEC. Maar bij die minieme zegereeks zat een belangrijke zege, de 1-0 van 8 februari betekende plaatsing voor de kampioenspoule.

Trainer Wim van der Wal bekijkt het vanuit een breder perspectief. Winst vanavond betekent niet de redding van het seizoen. ,,We spelen voor de zesde keer tegen ADO Den Haag en weten alles van elkaar. Vorige week zijn we begonnen met de voorbereiding en hebben we beelden bekeken. Dinsdag en donderdag trainden we met de beloften erbij en was het een kwestie van accenten leggen.”

Tevreden

Van der Wal kijkt aan de vooravond van het bijzondere bekerduel - PEC haalde weliswaar tweemaal eerder de halve finale, maar nog nooit de eindstrijd - tevreden terug op de afgelopen periode. ,,We zijn vorig jaar meer gaan trainen en hebben veel meiden uit de beloften doorgeschoven. Wat dat betreft hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt.”

,,Onze doelstelling was het bereiken van de play-offs en ver komen in de beker. Dat is gelukt, alleen begonnen we in die kampioenspoule met een behoorlijke achterstand. Bovendien speel je tegen allemaal topteams, waarvan de gemiddelde leeftijd wel 5, 6 jaar hoger ligt. Van zulke wedstrijden leren met name de jonge meiden heel veel. Alleen: je moet ook reëel zijn. Ik ben in ieder geval tevreden met de stappen die zijn gemaakt. Het bereiken van de halve bekerfinale is niet uniek, wel bijzonder voor een club als PEC Zwolle.”

Afscheidscadeau

Echt bijzonder zou het zijn als PEC de finale op 11 mei haalt en ook wint. Dat is dan het ultieme afscheidscadeau voor Van der Wal, die na twee jaar detachering vanuit de KNVB terugkeert naar de voetbalbond. Een blijvende rol bij PEC zat er niet in.