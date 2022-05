Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Rajabu verlaat Twello met herwonnen fitheid en plezier: ‘Ik raakte 40 kilo kwijt’

SV Twello verliest volgend seizoen een belangrijke speler. Rusambo Rajabu (27) verruilt Sportpark Zuiderlaan voor AVV Columbia in zijn woonplaats Apeldoorn. De aanvaller hervond bij Twello het plezier in het voetbal en acht zichzelf nu klaar voor een stap naar een hoger niveau. Zijn overstap naar de eersteklasser is de volgende stap in zijn roerige voetbalbestaan.

8 mei