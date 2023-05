Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

vrouwenvoetbal Vrouwen Berkum zijn terug in de hoofdklas­se: ‘Dat hebben we wel altijd geroepen maar niet verwacht’

Een nieuwe trainer, een ander team, een aangepast concept. Bij de vrouwen van Berkum is dit seizoen alles in elkaar gevallen. Op het veld van FC Ommen wordt de titel in de eerste klasse B gevierd: 0-3.