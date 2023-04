Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

vijfde klasse Braziliaan en Spanjaard op Blokzijls vlaggen­schip zoeken ondanks tegenwind naar eerste overwin­ning

De eerste overwinning van het seizoen laat nog even op zich wachten in Blokzijl. Het verloor zaterdag in eigen huis van hoogvlieger Ens en dat is, gezien het verschil van 39 punten op de ranglijst, geen schande. Met veel inzet en strijd beperkte Blokzijl de schade tot 0-3. Met dank aan Braziliaanse en Spaanse invloeden.