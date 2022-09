Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

vierde klasse Willems­oord ziet gedroomde degradatie mislukken, maar kijkt nu alleen nog maar vooruit

Het was een roerige week in Willemsoord. De plaatselijke voetbalvereniging diende een verzoek in bij de KNVB om nog voor de start van de competitie naar de vijfde klasse af te dalen, maar dat werd afgewezen. Wat is er gebeurd en hoe gaat Willemsoord nu verder?

25 september