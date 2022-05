Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Sportagenda zwolle Sportagen­da Zwolle: HHC gaat tweede plaats verdedigen, laatste kans Rouveen en heren SWOL tweemaal tegen koploper

Een enigszins rustig sportweekend, want in de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal komt alleen Flevo Boys in actie. De ploegen in de tweede en derde divisie komen wel in actie, net als de teams in de lagere competities. Daarnaast gaat Landstede Hammers verder in de crossborder play-offs, terwijl er voor de heren van SWOL 1894 een dubbele ontmoeting met de koploper op het programma staat.

19 mei