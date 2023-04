Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

derde divisie Urk-middenvel­der Lucas Nagel scoort en pakt geel: ‘Alles voelt weer vertrouwd’

De manier waarop Lucas Nagel tijdens Urk - Ter Leede (3-0) geblesseerd raakt is tekenend voor zijn passie. ,,Ik ging na het scoren van die 1-0 bij het juichen door mijn enkel.’’ Nagel is weer terug op zijn geliefde middenveld en daar is heel SV Urk, inclusief trainer Hennie Spijkerman, content mee. De meeste tegenstanders zijn iets minder blij met de notoire kaartenpakker.